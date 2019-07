Aler: 2.709 alloggi sfitti ristrutturati

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Proseguono i lavori per il recupero degli alloggi sfitti di proprietà delle Aler; i dati del mese di giugno indicano una riqualificazione media del 59% su tutta la Regione. Lo rende noto l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilita', Stefano Bolognini.

"Nei primi 6 mesi del 2019 - ha sottolineato l'assessore - sono stati riadattati 1425 alloggi (siamo passati da 1284 a 2709), una prova del totale impegno e della volontà del Presidente e della Giunta regionale nel rendere fruibile il patrimonio dell'Edilizia residenziale pubblica (Erp)in tutta la Lombardia, al fine di intervenire con risposte concreate per soddisfare il fabbisogno abitativo".

Regione Lombardia ha aggiornato sul portale regionale il contatore con il quale si dà informazione ogni mese del numero degli alloggi sfitti di proprietà delle Aler che vengono ristrutturati e rimessi a disposizione per l'assegnazione.