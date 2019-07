A Milano biglietto dei mezzi a 2 euro

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - "Cari concittadini, mi rivolgo a tutti voi in occasione dell'introduzione del nuovo Sistema Tariffario Integrato dei mezzi pubblici". E' questo l'incipit della lettera aperta che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto in occasione della nuova organizzazione del trasporto pubblico che prevede fra l'altro l'aumento del biglietto ordinario da oggi da 1,5 a 2 euro. Sala ha rivendicato "il diritto e anche il dovere di un sindaco di guardare al futuro della città e di reperire i mezzi necessari per continuare a mantenere Milano al livello raggiunto oggi e anche a migliorarlo". E ha aggiunto che "per la prima volta con lo stesso biglietto potranno muoversi 4,2 milioni di abitanti di Milano e di altri 212 comuni lombardi. Non solo.

L'abbonamento annuale non cambierà di prezzo" con vantaggi per gli under 30, per "chi è più disagiato", per over 65, famiglie e abbonamento gratuito per gli under 14.