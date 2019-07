Nidi gratis con blockchain in 10 minuti

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Parte a settembre, da Cinisello Balsamo (Milano), la prima sperimentazione che Regione Lombardia attua per l'applicazione della blockchain con la misura 'Nidi gratis' grazie al quale l'intero processo di registrazione e verifica delle informazioni durerà infatti dai 2 ai 10 minuti.

La Regione Lombardia è quindi tra le prime in Europa a sperimentare la tecnologia blockchain per la semplificazione della gestione dei procedimenti amministrativi, "avendo scelto la miglior soluzione disponibile per registrare informazioni in modo sicuro, verificabile e permanente. La blockchain, in particolare, consente di dematerializzare i processi di controllo e verifica e garantisce la possibilità di condividere i dati nel rispetto della privacy, senza centralizzare o duplicare i sistemi informativi". "L'obiettivo di questa sperimentazione - ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala - è quello semplificare e velocizzare l'accesso al bando togliendo più del 70% dei passaggi amministrativi".