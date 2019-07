Droga: controlli in Vigentino

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Pastiglie di ecstasy e Crystal Meth, dosi di Mdma, Popper e Ghb, la droga dello stupro, e poi hashish e marijuana. E' quanto è stato sequestrato, in dosi e quantità diverse e in varie zone di Milano ieri a partire dal pomeriggio dalle forze dell'ordine, che hanno effettuato alcuni arresti, impegnate nella lotta allo spaccio delle zone dalla movida che in genere il sabato sera sono molto frequentate. I carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto in tutto il quartiere Vigentino dove da non molto stanno aprendo molti locali alla moda. Durante l'operazione, durata fino all'alba, i militari hanno arrestato un 23enne della provincia di Salerno e già noto per precedenti, sorpreso in zona Scalo Romana a cedere una dose di Mdma a un ragazzo più giovane di un anno in cambio di 30 euro. Immediatamente perquisito, al giovane spacciatore sono state trovate altre 4 dosi della medesima droga e altre 11 pastiglie di ecstasy e altri 30 euro.