Atalanta:Gasperini,in arrivo Malinovskyi

(ANSA) - CLUSONE, 14 LUG - "Domani Ruslan Malinovskyi verrà sottoposto alle visite mediche e poi ci raggiungerà in ritiro".

Gian Piero Gasperini, al termine del test contro la Rappresentativa di Clusone, annuncia l'arrivo imminente del jolly ucraino. "Un bel colpo di mercato in vista della Champions, perché è un centrocampista che può giocare a due e anche fra le linee sostituendo Gomez - precisa il tecnico -. Ha caratteristiche diverse anche da De Roon e Freuler. Non può sostituire Ilicic: ci serve qualcuno davanti per coprirgli le spalle". Gasperini ha commentato anche la prestazione di Muriel: "La partita di oggi è stata una passerella per noi e anche per lui, l'ho fatto entrare per presentarlo al pubblico. Ha recuperato bene dall'infortunio al ginocchio in Coppa America: ha lavorato a casa e nell'ultima settimana gli abbiamo affiancato il nostro fisioterapista". Su Mancini in uscita verso la Roma, l'allenatore spiega che, "per adesso è ancora con noi, deve aggregarsi domenica- chiude -. Zapata dovrebbe arrivare il 24".