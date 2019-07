Ozuna sold out record al Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, lunedì torna sul palco del Milano Latin Festival Ozuna l'artista urbano di Porto Rico, con il suo nuovo tour da record di incassi 'Aura European Tour'. È record anche ad Assago: il sold out di Ozuna è stato raggiunto già i primi giorni di maggio, due mesi e mezzo prima della data in cui il cantante multiplatino sale sul palco.

Consacrazione definitiva per un artista che dal 28 giugno scorso ha già siglato i sold out a Barcellona, Parigi e Zurigo, dopo aver fatto incetta di premi ai Lo Nuestro Awards 2019, dove Ozuna ha battuto tutti con ben nove riconoscimenti: a cominciare dal Tour of the Year per Aura Tour e poi con la canzone 'Me Niego' in collaborazione con Wisin, che ha vinto i premi Single of the Year, Collaboration of the Year, Song of the Year, Pop Rock Song of the Year e Pop Rock Collaboration of the Year. Juan Carlos Ozuna Rosado ha iniziato a comporre canzoni all'età di dodici anni.