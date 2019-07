Mihajlovic: Donnarumma, vincerai tu!

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Mi hai insegnato a non mollare mai, ora tocca a te! Sei più forte, vincerai tu! Sono con te Mister!".

Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, attraverso il proprio profilo Instagram, esprime vicinanza al suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic, che è stato il tecnico che lo ha fatto esordire in serie A nella stagione 2015-2016. Il post di Donnarumma è accompagnato da una sua foto mentre abbraccia Mihajlovic.