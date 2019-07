Inter: Handanovic,diminuire gap con Juve

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - "Il gap con la Juventus deve diminuire, dobbiamo giocarcela in campionato. Non bisogna porci limiti, dobbiamo sacrificarci e pensare in grande". Lo ha detto il capitano dell'Inter, Samir Handanovic, nella conferenza stampa alla vigilia della prima amichevole stagionale contro il Lugano (Svizzera). "Il ritiro procede come deve, c'è fatica e sudore - ha proseguito -. L'allenatore non mi ha stupito, perché sapevamo cosa si aspetta, vedo entusiasmo e i compagni molto motivati. Icardi e Nainggolan? La società è stata chiara". Il capitano nerazzurro ha commentato anche il mercato: "Abbiamo già ottime basi, alla squadra ci pensa la società. I nuovi si sono inseriti bene. La fascia di capitano? Per me è un orgoglio, ma in una squadra ci vogliono tanti capitani, non ne basta uno solo. Oriali? È qui per riportare certi valori importanti e di disciplina. Per questo il suo ritorno è stato fondamentale, con lui possiamo migliorare molto", ha concluso Handanovic.