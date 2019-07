Identificato cadavere trovato nel Ticino

(ANSA) - PAVIA, 13 LUG - E' stato identificato il cadavere ritrovato ieri nelle acque del Ticino, a Pavia, e riportato a riva dai vigili del fuoco nei pressi del Ponte Coperto. Si tratta di un uomo di 55 anni che abitava in città. a Pavia. Per riconoscerlo è stata determinante la testimonianza dell'ex moglie.

La donna dopo aver appreso che era stato rinvenuto nel fiume il corpo di uomo che indossava gli stessi indumenti (maglietta rossa, jeans e scarpe da ginnastica) dell'ultima volta che si erano visti, martedì 9 luglio, ha provato a chiamarlo. Ma l'ex marito non rispondeva, né al cellulare né al telefono di casa.

Così ha chiamato la polizia. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. Gli investigatori tenderebbero comunque ad escludere l'ipotesi del suicidio: nell'appartamento dell'uomo non sono stati trovati un biglietto o una lettera che possano giustificare un atto estremo. Al momento la pista più probabile sembra essere quella di una caduta accidentale in acqua.