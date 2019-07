A Senigallia monumento per John Lennon

(ANSA) - ANCONA, 13 LUG - È stato inaugurato oggi il monumento dedicato a John Lennon. L'opera, alta 2,5 metri e intitolata 'Immagina la pace', è stata realizzata dall'artista jesina Stefania Ricci e installata al parco che l'amministrazione comunale ha rinominato "della Pace". Si ispira nella forma alle piramidi del matematico russo Alexander Golod ma con disegni e scritte come sul celebre 'John Lennon Wall' che Praga ha dedicato a Lennon.

L'iniziativa è partita da BeatleSenigallia, l'associazione che si propone di divulgare le musiche e i messaggi di pace, amore e fratellanza che caratterizzavano i testi del quartetto di Liverpool. Al suo fianco, oltre al Comune e ad alcune aziende del territorio che hanno finanziato l'opera, anche i Beatlesiani d'Italia Associati (Bdia), il Beatles Fan Club Italiano con sede a Brescia.

"Abbiamo bisogno - ha detto il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi - di simboli di pace e accoglienza, non di erigere muri al confine dei nostri paesi né di respingere le persone in mare".