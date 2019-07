Cadavere di uomo nel Ticino a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 12 LUG - Il cadavere di un uomo è affiorato nella tarda mattinata di oggi dalle acque del fiume Ticino, vicino al Ponte Coperto di Pavia. A notarlo sono stati alcuni passanti. Il corpo è stato riportato a riva dai vigili del fuoco. Si tratta di un uomo all'apparenza di mezza età: indossava una maglietta, jeans e scarpe da tennis. Il cadavere non appare in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura.

Al momento sono aperte tutte le ipotesi sulla morte dell'uomo, di cui non si conosce al momento l'identità. Il corpo è stato trasferito all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia dove verrà effettuata l'autopsia.