Atalanta ringrazia milanesi per S.Siro

(ANSA) - BERGAMO, 12 LUG - "Voglio ringraziare le società calcistiche di Milano F.C. Internazionale e A.C. Milan e le loro Proprietà per la prestigiosa opportunità concessaci. Aver avuto la disponibilità dello Stadio "Giuseppe Meazza" in occasione della nostra prima storica partecipazione alla Champions League ci riempie di gioia ed è motivo di grandissimo orgoglio".

L'Atalanta pubblica sul proprio sito ufficiale il ringraziamento per la concessione dello stadio di San Siro di Milano per le gare casalinghe di Champions League, a firma del presidente Antonio Percassi.

Percassi parla di "enorme e sincero rispetto per le due Società e per le rispettive tifoserie che in questo stadio hanno saputo scrivere la storia del calcio italiano e mondiale".

Infine, "Un sentito ringraziamento al Comune di Milano e al suo Sindaco Giuseppe Sala che con grande sportività hanno sposato immediatamente la nostra richiesta".