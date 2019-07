A Milano nuovi bus e tram elettrici

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Rinnovamento green nel parco dei mezzi di trasporto pubblici a Milano: 250 bus elettrici commissionati a 'SolarisBus' e 80 tram a 'Stadler', per un investimento complessivo di 365 milioni di euro. Lo ha annunciato Atm, l'Azienda Trasporti Milanesi. "Nei prossimi mesi si darà attuazione ai primi contratti applicativi - si legge in una nota - che porteranno sulle strade milanesi 70 nuovi mezzi elettrici, 40 bus e 30 tram di ultima generazione, per un iniziale investimento complessivo di oltre 103 milioni di euro". "L'obiettivo è quello di rendere la flotta 100% elettrica nel 2030 come previsto dagli investimenti del piano Full Electric dell'Azienda - prosegue Atm - Ad oggi la flotta total green in circolazione è composta da 25 bus elettrici, 100 bus ibridi e 3 bus a idrogeno, oltre ovviamente ai treni della metropolitana, ai tram e ai filobus".