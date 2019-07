Sala, S.Siro? Se ne parlerà in Consiglio

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Sulla realizzazione di un nuovo stadio di Inter e Milan e del conseguente abbattimento di San Siro "credo che si aprirà anche un bel dibattito politico perché lo stadio di San Siro ha un ruolo importantissimo. Quindi prima capiremo tecnicamente i contenuti della proposta e poi andremo in Consiglio comunale". Lo ha chiarito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando, a margine della cerimonia per i 40 anni della morte di Giorgio Ambrosoli al Palazzo di giustizia, il masterplan consegnato ieri dalle squadre.

"Non l'ho detto" di essere convinto che serva un nuovo stadio "anzi sono tra i nostalgici di San Siro. Ho detto che di fronte alla proposta delle squadre è difficile che io mi possa girare dall'altra parte", ha precisato Sala. Per quanto riguarda l'utilizzo di San Siro per la cerimonia di apertura del Giochi olimpici invernali del 2026 Sala ha precisato che "questa è una promessa nel dossier olimpico e credo sia difficile non mantenerla".