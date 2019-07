Dacia di Masnago dedicata a Zamberletti

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - La dacia di Masnago, lo chalet in legno che si trova nel parco di Villa Baragiola a Varese, sarà intitolato a Giuseppe Zamberletti, fondatore della Protezione Civile, e al meteorologo Salvatore Furia. La cerimonia si svolgerà domani, alle 15.30, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti, del capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli e del sindaco del capoluogo Davide Galimberti.

Saranno anche firmato di un protocollo d'intesa tra Palazzo Estense e la stessa Protezione civile. Il documento porrà le basi per un ampio progetto che vuole trasformare la dacia in una "palazzina delle emergenze", dove trovino posto il Centro geofisico prealpino e, appunto, un centro studi di Protezione civile con regia a livello nazionale.