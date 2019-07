Autonomia: strappo tra M5s e Lega

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - È terminato con uno strappo il tavolo a Palazzo Chigi sull'Autonomia. "Inutile sedersi a un tavolo che non funziona, con persone che il giorno prima chiudono accordi e poi cambiano idea e fanno l'opposto", sottolineano fonti leghiste. "Invece di andare avanti si torna indietro. I 5 Stelle condannano il Sud all'arretratezza", aggiungono le stesse fonti.

"Al vertice - replicano fonti del Movimento Cinque Stelle - la Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al Centro-Sud. Per il M5S è totalmente inaccettabile". Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, durante la riunione, per abbassare i toni, avrebbe detto che si va avanti sull'autonomia, ma stando attenti a salvaguardare l'unità del Paese e la Costituzione.