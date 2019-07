Vela: Soldini pronto per la Transpac

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Giovanni Soldini e il team di Maserati Multi 70 sono arrivati l'altro ieri a Los Angeles, da dove prenderà il via la 50/a edizione della Transpacific Yacht Race, meglio conosciuta come Transpac. Appuntamento sabato 13 luglio alle 12,30 locali, le 21,30 italiane. Il percorso della regata oceanica partirà da Pt. Fermin, a Los Angeles, e si concluderà, dopo circa 2.225 miglia, a Diamond Head, a Honolulu, nelle Hawaii. Il Team di Maserati Multi 70 sta proseguendo il lavoro di ricerca e sperimentazione per ottimizzare le performance di volo del trimarano. "Nell'ultima regata, la CA 500, abbiamo svolto dei test che ci hanno aiutato a sviluppare ulteriormente il sistema di timoni. Abbiamo già fatto delle prove in mare e sembra funzionare tutto molto bene", spiega Soldini. L'equipaggio che accompagnerà lo skipper milanese a bordo di Maserati Multi 70 per questa edizione della Transpac è formato da sette velisti: Bona, Broggi, gli spagnoli Robayna e Herrera Perez, Nico Malingri, il francese Robert e Matteo Soldini.