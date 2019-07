Meno artigiani in Italia, non a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Sono in calo, pur lieve, le imprese artigiane in Italia (-1%) mentre, secondo un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi relativa ai primi tre mesi del 2019, restano stabili a Milano e nelle zone vicine.

In provincia sono infatti 68.479 le imprese artigiane attive, 22 mila a Monza e 5 mila a Lodi. Si tratta di imprese che producono un fatturato di circa 5 miliardi (il 20% circa del fatturato artigiano lombardo) e danno lavoro a 128 mila addetti a Milano, 45 mila a Monza e 10 mila a Lodi. Di queste più di un quarto (il 27%, ovvero 19 mila) sono straniere e un 10% di giovani. L'elaborazione è stata realizzata in occasione della firma di un protocollo d'intesa tra Formaper, azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Unione Artigiani, CNA, ACAI, CASA che prevede la collaborazione per realizzare congiuntamente progetti per i giovani, per favorire la nascita di nuove imprese e lo sviluppo delle piccole imprese artigiane.