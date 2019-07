Inter e Milan,stadio a nuove generazioni

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Il nuovo stadio di San Siro è necessario per riposizionare Inter e Milan ai vertici del calcio mondiale. "Le regole del Fair-play finanziario - sottolineano Alessandro Antonello, Paolo Scaroni e Ivan Gazidis - ci impongono di generare nuovi ricavi, pertanto un impianto moderno, tecnologico e inclusivo è un passaggio obbligato per poter competere con gli altri top club del calcio mondiale.

Abbiamo il dovere di far rivivere alle nuove generazioni le stesse emozioni, le stesse vittorie che fanno parte del Dna dei nostri club".