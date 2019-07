Giro Rosa: Longo Borghini "Soddisfatta"

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Sono molto contenta della prestazione, ho preparato questo genere di cronometro e i risultati si vedono. Devo ringraziare il mio preparatore Paolo Slongo, perché mi ha permesso di migliorare molto e farmi trovare pronta all'appuntamento". Così Elisa Longo Borghini, dopo la cronoscalata odierna con arrivo a Teglio, in provincia di Sondrio, nella quale ha ottenuto il 3/o posto finale. "Mi sono allenata tanto con la bici da crono - aggiunge - ho fatto tante ripetute in salita e questo mi ha aiutato tantissimo.

Oggi, infatti, avevo qualcosa in più quando la strada saliva. Ci tengo a ringraziare tutte le compagne, la Trek Segafredo e le Fiamme Oro, perché mi stanno supportando davvero bene". "Al Giro - conclude - bisogna vivere giorno per giorno, oggi è stato uno buono, speriamo lo siano anche i prossimi", conclude.