Finite operazioni pompieri a Settimo

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Sono terminate intorno alle 7 di oggi 10 luglio le operazioni di "smassamento" dei materiali roventi all'interno della ditta di trattamento rifiuti di Settimo Milanese, dove nella notte fra l''8 e il 9 luglio era divampato un incendio. L'incendio era già stato spento nella giornata di ieri. Ora spetterà ai tecnici dei vigili del fuoco eseguire gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, che non ha coinvolto l'ala della struttura dove erano stoccati i rifiuti più pericolosi.