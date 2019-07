Milan, Piatek sfida 'maledizione' n.9

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Krzysztof Piatek cambia numero e prende il numero 9 del Milan, dopo aver indossato la 19 nella scorsa stagione. L'annuncio è stato dato con una storia su Instagram, pubblicata contemporaneamente dal Milan e dal centravanti polacco, proprio mentre è in svolgimento un evento per presentare la terza maglia della Puma. La numero 9 del Milan è considerata una vera maledizione: Pato, Matri, Fernando Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, Andrè Silva e Higuain non sono riusciti a raccogliere l'eredità di Pippo Inzaghi.