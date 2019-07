Inter: Lazaro, non vedo l'ora di giocare

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - "Sarà speciale indossare per la prima volta la maglia dell'Inter: non vedo l'ora di scendere in campo". Lo ha detto Valentino Lazaro, neo acquisto dell'Inter, intervistato da Inter Tv durante il ritiro di Lugano. "Sono molto felice di essere qui e di aver iniziato questa nuova avventura. Anche se è solo il secondo giorno ci siamo accorti del metodo di lavoro di Antonio Conte: gli piace lavorare al massimo - ha proseguito -. E stiamo lavorando al meglio delle nostre possibilità perché abbiamo obiettivi importanti e vogliamo fare bene. L'italiano? Lo sto già imparando un po', nel frattempo Ivan Perisic mi sta facendo da traduttore".