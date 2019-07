Goletta Laghi:Ceresio, 2 punti inquinati

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Un punto entro i limiti di legge, uno giudicato "inquinato" e un altro "fortemente inquinato".

È questo, in sintesi, il bilancio del monitoraggio microbiologico realizzato dai tecnici della Goletta dei Laghi nei giorni scorsi, in occasione dell'arrivo sul Lago Ceresio della campagna di Legambiente. I risultati sono stati presentati a Porto Ceresio (Varese), in una conferenza stampa presenti tra gli altri Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, Simone Nuglio, responsabile Goletta dei Laghi e i sindaci di Porto Ceresio e Lavena Ponte Tresa. Per il nono anno consecutivo, sono stati prelevati 3 campioni dalla sponda italiana del Ceresio, per verificare l'eventuale presenza di batteri intestinali. Come negli anni passati, due dei punti campionati sono nel comune di Porto Ceresio: la foce del Rio Bolletta, risultato "inquinato" secondo i parametri di legge, e la foce del torrente Vallone, risultato come "fortemente inquinato". Il punto alla foce del fiume Telo di Osteno è risultato entro i limiti.