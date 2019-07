Gelosia tra cinesi finisce a bastonate

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Doveva essere un chiarimento dopo una serie di dissapori per motivi di gelosia, invece un appuntamento fra teenager orientali è finito a bastonate e con l'arrivo della polizia. E' accaduto in via Arnolfo di Cambio, in piena 'chinatown' milanese, e per fortuna è finita solo con qualche livido.

Ad essere aggredite, intorno alle 20.30, da due connazionali 17enni, sono state due cugine, entrambe di 16 anni, che dopo una discussione sono state prese a bastonate alle gambe. A quel punto le 'rivali' si sono dileguate mentre le due ragazzine picchiate hanno chiamato la madre di una delle due, zia dell'altra. E' stata quest'ultima, una cinese regolare residente nell'Hinterland milanese, ad avvisare la polizia. Le ragazze hanno riportato contusioni ed ecchimosi ma hanno rifiutato le cure mediche.