A Milano mostra Thannahauser Guggenheim

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento per scoprire il meglio della collezione Thannhauser del museo Guggenheim di New York. Si terrà dal 17 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 al Palazzo Reale di Milano la mostra 'Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso', che porta in Europa e in Italia per la prima volta in esposizione i capolavori della collezione che, negli anni, Justin K. Thannhauser costruì per poi donarla, nel 1963, alla Solon R. Guggenheim Foundation, che da allora li espone in modo permanente a New York. Tra le opere da ammirare dipinti di Renoir, Braque, Paul Cézanne, tra cui 'Bibémus' (1894-95). E ancora Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, Vincent Van Gogh. Mentre un capitolo a parte meritano i capolavori di Pablo Picasso, che del mercante d'arte Justin Thannhauser fu grande amico.