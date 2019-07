Ruote nella Storia, l'arrivo a Morimondo

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - Novanta equipaggi a bordo di auto storiche, partiti da Lodi, sono arrivati all'Abbazia di Morimondo (Milano) nella tappa lombarda di 'Ruote nella Storia', che si è svolta ieri, organizzata dall'Automobile Club Milano Le auto si sono date appuntamento in piazza Castello a Lodi.

Tra le vetture particolari una MG PB Sport del 1936 (premiata come auto più anziana) condotta da Franco Di Bitetto, una Alfa Romeo Giulia Sprint 1600, una Giulietta Sprint 1300,una 1900 Super del 1956, una Porsche 356 B Cabrio, una Ferrari Gt4 Dino, una Austin Healey 1000/4 del 1955, una Lotus Europa 51 del 1968, una Lancia Ardea del 1950 e diverse Mercedes.

"E' stata una bellissima giornata di festa - ha dichiarato il presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa -. Aci prosegue il suo impegno a tutela dell'amore e della cultura degli italiani per le quattro ruote con questi eventi che consentono di scoprire borghi incantevoli e luoghi che tutto il mondo ci invidia".