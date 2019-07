Incendio in palazzina nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - Un incendio che ha coinvolto una palazzina si è verificato la scorsa notte a Porto Ceresio, alle porte di Varese. Fortunatamente al momento non si registrano vittime.

Secondo le prime informazioni del 118, intervenuto sul posto insieme ai Vigili del fuoco, alle 06.10, in via degli Alpini, delle fiamme si sono sviluppate nella palazzina, coinvolgendo 6 persone (solo una ha riportato lievi ustioni). Molti inquilini però si stanno facendo ancora visitare. Tre feriti sono stati trasportati in ospedale a Varese e tre a Luino per inalazione di fumo.