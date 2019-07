Bud Bunny al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - Dopo il grande successo dell'anno scorso, Bad Bunny, 'El Conejo Malo', definito anche il 'Re della Trap Latina', mercoledì sera torna al Milano Latin Festival: dopo aver pubblicato il suo primo album in studio 'X100pre' (acronimo di por siempre) alla fine del 2018, si esibirà in un concerto con il suo "X100pre Tour".

"Spero di vedere tutti i miei fan italiani. L'emozione che mi ha trasmesso il pubblico l'anno scorso è stata così forte che dovevo riprovarla!", spiega l'artista che su Facebook conta "quasi 3 milioni e mezzo di seguaci". Benito Antonio Martínez Ocasio, in arte Bad Bunny, è nato a San Juan (Porto Rico) il 10 marzo del 1994. Il Re della Trap Latina, vincitore del premio Artista Rivelazione dell'anno ai Premio Juventud 2017, noto per i suoi look eccentrici, porterà sul palco del Festival tutti i successi che lo hanno reso in breve tempo uno degli artisti più importanti della musica urbana a livello mondiale.