Hernandez, al Milan per fare la storia

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - "Sono molto felice di essere venuto al Milan, è un grande club e qui voglio fare la storia". Theo Hernandez si presenta con grandi ambizioni in rossonero: il difensore francese, prelevato dal Real Madrid per venti milioni di euro, da ieri è ufficialmente un giocatore del Milan. "Darò il meglio di me per arrivare al massimo - le prime parole del giocatore classe '97 in un video diffuso sui canali social del club - Voglio arrivare al top e puntare a vincere la Champions".