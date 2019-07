Conte: "Juve sarà solo avversaria"

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - ''Ci sarà emozione sicuramente nell'entrare allo Stadium. Ma dopo il fischio d'inizio so benissimo che sarò un avversario e che la Juventus sarà una mia avversaria''. Così Antonio Conte sul suo ritorno a Torino da allenatore dell'Inter. ''Sicuramente sarà una partita importantissima perché andremo a sfidare i detentori del titolo da otto anni - le parole di Conte -. Saranno due gare importanti, a San Siro e allo Stadium ma ce ne saranno altre 36, se vuoi essere ambizioso non devi focalizzarti su una o due partite all'anno''. ''Ci sarà emozione sicuramente, nell'entrare allo Stadium - prosegue Conte -. Conoscete benissimo la mia storia, non vorrei tediarvi qui a raccontarla. Conoscete il mio passato, ci sarà sicuramente emozione fin quando non ci sarà il fischio d'inizio.

Dopo so benissimo di essere un avversario e che la Juventus sarà un'avversaria per noi per tutto il campionato. Dovremo essere pronti a combattere prevalere''.