Cadono calcinacci, due ferite a Milano

(ANSA) - MILANO, 6 LUG - Paura stamani per due donne, di 50 e 52 anni, che sono rimaste colpite da calcinacci caduti da uno stabile in via Faruffini, a Milano. Sono entrambe state ricoverate in ospedale ma non sono in condizioni gravi. Sul posto il 118 e gli agenti della Questura.