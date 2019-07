Atalanta, Berisha in prestito alla Spal

(ANSA) - BERGAMO, 06 LUG - L'Atalanta ha ceduto alla Spal il portiere Etrit Berisha con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il nazionale albanese, classe 1989, lascia i nerazzurri dopo tre stagioni e 91 presenze complessive: arrivato a titolo temporaneo dalla Lazio il 31 agosto 2016, all'ultimo giorno della sessione estiva del mercato, era stato poi riscattato per 5,5 milioni il 21 giugno successivo. Nella nota sul sito atalantino, "la Società ringrazia Etrit per l'impegno, la serietà e il prezioso contributo offerti in questi tre anni per il raggiungimento di obiettivi importanti".