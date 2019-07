Atalanta: aggiunta quarta amichevole

(ANSA) - CLUSONE, 6 LUG - In occasione della presentazione della preparazione precampionato a Clusone, l'Atalanta ha reso noto l'aggiornamento del programma del ritiro. In particolare, anticipata la seconda amichevole da sabato 20 a giovedì 18 luglio, mentre ne è stata aggiunta una quarta a due giorni dal termine della permanenza in Valseriana. L'11 luglio ritrovo al Centro Sportivo di Zingonia. Dal 12 al 25, preparazione al centro sportivo di Clusone, con doppia seduta giornaliera, più quattro test: domenica 14 contro la Rappresentativa Città di Clusone, giovedì 18 il Trofeo Fra.Mar. col Brusaporto neopromosso in serie D, domenica 21 contro il Renate (serie C) e martedì 23 (ancora da confermare) con la Pergolettese (C). Nel Regno Unito, invece, la seconda fase e tre amichevoli, sabato 27 a Swansea, martedì 30 a Norwich (neopromosso in Premier) e giovedì 2 agosto a Leicester.