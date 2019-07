Sala in Tribunale per la sentenza Expo

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è arrivato in Tribunale a Milano per l'udienza del processo in cui è imputato per falso e in cui oggi arriverà la sentenza.

L'accusa rientra in un filone dell'indagine con al centro l'appalto per la Piastra dei Servizi di Expo. I pg hanno chiesto per lui una condanna a un anno e un mese.