Morte Ismaili, probabile congestione

(ANSA) - COMO, 05 LUG - E' morta per una "asfissia acuta" provocata molto probabilmente da una congestione Florijana Ismaili, 24 anni, la calciatrice dello Young Boys e della Nazionale svizzera annegata sabato pomeriggio nel lago di Como a Musso. E' quanto emerge dall'autopsia effettuata a Como e disposta dalla Procura. L'anatomo-patologo ha rinvenuto tracce di cibo nello stomaco dell'atleta, che non è più riemersa dopo essersi tuffata nel lago da una barca, fatto che rende plausibile l'ipotesi della congestione. Effettuato l'esame, la Procura ha rilasciato il nulla osta per l'espatrio della salma.