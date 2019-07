Laboratorio dormitorio a Sesto

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Un laboratorio clandestino adibito anche a dormitorio è stato scoperto dalla polizia locale di Sesto San Giovanni, intervenuta in un locale in Via Giovanna D'Arco dove abitavano e lavoravano alcuni cittadini cinesi.

All'interno sono stati trovate 4 macchine da cucito e abiti contraffatti. Attiguo al laboratorio un antibagno adibito a cucina e un piccolo bagno in pessime condizioni igieniche. In un altro locale un letto e numerose valigie con abiti all'interno.

Erano presenti tre persone, il titolare e due lavoranti, di cui uno senza documenti e senza contratto di lavoro. Il titolare, che non aveva fatto comunicazione alla Regione dell'azienda artigiana è stato sanzionato per violazione a questo obbligo e in più sarà denunciato per sfruttamento del lavoro nero. Il dipendente senza documenti e permesso di soggiorno è stato portato in Questura per l'identificazione, dove è stato trattenuto per l'espulsione. Anche lui sarà denunciato per presenza in Italia senza permesso di soggiorno.