Dirigente Areu travolto sulle strisce, è grave

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Un dirigente dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di 43 anni è stato travolto e si trova in condizioni gravi in ospedale dopo essere stato investito da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce via Melchiorre Gioia a Milano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale, l'uomo aveva quasi ultimato l'attraversamento della carreggiata quando è stato travolto da una Citroen C4. E' stato sbalzato a una decina di metri di distanza, dopo aver rotto il parabrezza per l'urto. E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda.