Capsule dedicata a mostra Giulio Romano

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Dal 6 ottobre Giulio Romano torna a Mantova con la mostra "Con Nuova e Stravagante Maniera". E per l'occasione Lubiam, azienda mantovana leader nel menswear d'alta gamma, ha realizzato una capsule collection ispirata all'artista e disegnata da Giovanni e Giulia Bianchi, quarta generazione della famiglia Bianchi e alla guida del team creativo dell'azienda. "Giulio Romano - afferma Peter Assmann, direttore del Complesso Museale Palazzo Ducale - è stato davvero un artista eccezionale nella sua capacità di puntare sulla creatività. La sua nuova e stravagante maniera si applicava in tante diverse forme artistiche, dal disegno di un piccolo vaso speciale fino alla riorganizzazione del Palazzo in forma di città, il nostro Palazzo Ducale di Mantova. In questo spirito vediamo con grande gioia l'iniziativa del nostro partner già da molti anni, la ditta Lubiam". "Questa collaborazione - aggiunge Giulia Bianchi - si traduce in un vero e proprio lavoro a quattro mani con il Museo".