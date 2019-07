Save the Mountains, camminata su Orobie

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - In cammino sulle Orobie per preservare il patrimonio montano ma anche culturale della bergamasca. È l'obiettivo di 'Save the Mountains and their cultural heritage', il progetto di educazione e sostenibilità lanciato dalla sezione di Bergamo del Cai, il Club alpino italiano, e delle sue sottosezioni insieme all'Associazione nazionale alpini per il prossimo 7 luglio, dopo l'abbraccio da Guinness Word Recordo alla Presolana dello scorso anno con una catena di 2846 amanti della montagna, più o meno esperti.

Parola d'ordine dell'evento sarà 'sostenibilità': all'ora stabilita tutti gli iscritti - con il kit 'sostenibile' (sacca, maglietta, spilla e borraccia realizzati con materiali ecologici) - dovranno aver raggiunto uno dei tanti rifugi scelti lungo i sentieri proposti senza lasciare traccia del loro passaggio e sottoscriveranno il manifesto degli "Ambasciatori della sostenibilità".

Negli ultimi mesi, inoltre, il Cai ha realizzato quattro 'vademecum' con i comportamenti sostenibili da tenere in montagna, salvaguardando anche l'agrobiodiversità e incoraggiando il consumo di prodotti piccole aziende del territorio e la raccolta differenziata. L'evento, che ha anche l'appoggio del Consiglio regionale della Lombardia, del Soccorso alpino e speleologico dell'Osservatorio per le montagne, è stato presentato questa mattina a Palazzo Pirelli.

Il presidente dell'Aula del Pirellone, Alessandro Fermi, si augura che questa iniziativa "si estenda anche al resto della Lombardia" ricordando che "per la prima volta abbiamo istituito un assessorato dedicato alla montagna e una Commissione speciale delle aree montane: un segnale forte di attenzione da parte di Regione Lombardia, che sulla e nella montagna vuole investire, contando ora anche sull'appuntamento olimpico del 2026. La montagna non solo va tenuta viva, ma sfruttata al massimo delle sue potenzialità, anche per favorire chi ci vive e dare loro i servizi che servono", ha aggiunto Fermi.

La parola sostenibilitá di "Save the Mountains" - ha sottolineato Paolo Valoti del Cai - "non rimarrà solo sulla carta ma si tradurrà anche in azioni concrete come la piattaforma che verrà predisposta da Hidrogest, che permetterà di raccogliere segnalazioni sullo stato dei sentieri. Con questo progetto rafforziamo la cordata tra istituzioni, associazioni e cittadini accomunati dal grande amore per la montagna, promuovendo la cultura del rispetto e della valorizzazione dell'ambiente e della natura montana". Alla presentazione anche il consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza Giovanni Malanchini e i consiglieri Roberto Anelli, Paolo Franco, Viviana Beccalossi, Dario Violi.