Inter, nessuna offerta per Lautaro

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - "All'Inter non è arrivata alcuna offerta per Lautaro Martinez". Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti commenta così le voci sul presunto interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. "Spero che Lautaro continui così, per noi è un giocatore importante e lo vediamo con la nostra maglia - ha aggiunto l'ex capitano nerazzurro a Tyc Sports in Argentina -. Sono molto contento perché nella prima stagione ha fatto molto bene, non è facile e a soli 21 anni ha dimostrato personalità. Messi lo ha chiesto per il Barcellona? Ho un buon rapporto con Leo, che me lo lasci un altro po'", ha concluso scherzando il dirigente interista.