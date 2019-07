450 dipendenti all'hackaton di Moncler

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - Lavoreranno sullo sviluppo di progetti innovativi per le aree strategiche per l'azienda: dal prodotto all'IT, alla supply chain, all'Academy interna fino alla sostenibilità. Sono i 450 dipendenti provenienti da tutto il mondo che partecipano oggi all'Hackathon di Moncler, una maratona di 24 ore per proporre soluzioni nuove e distintive.

"La strategia di Moncler - commenta Remo Ruffini, Presidente e Ad di Moncler - si basa sull'unicità̀e l'unicità richiede idee forti e un ambiente lavorativo che sappia accoglierle e stimolarle. Quando esiste una cultura dell'innovazione diffusa le persone sono portate a sperimentare in modo naturale, e l'azienda ad essere più agile e capace di prendere decisioni velocemente. Credo che l'Hackathon sia un ottimo esempio del nostro orientamento al digitale e la dimostrazione che la collaborazione e la contaminazione tra esperienze e punti di vista diversi possano generare grandi idee".