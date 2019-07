Tatuaggi e Hair style contro cancro seno

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Tatuaggi e styling per capelli insieme per la lotta contro il cancro al seno. Per celebrare i 15 anni di sostegno alle associazioni e fondazioni impegnate nella lotta ai tumori, Ghd, azienda produttrice di accessori per capelli, ha deciso di collaborare con il tatuatore David Allen, tattoo artist specializzato da una decina di anni nei tatuaggi sulle donne che hanno subito una mastectomia. Ne è nata una collezione limitata Ink on Pink, dal design creato da Allen, e il cui ricavato in parte sarà devoluto alla Fondazione Veronesi.

Inoltre come 'ambasciatrice', ghd ha scelto una eroina moderna, una donna 35/enne madre di tre figli, che ha subito la doppia mastectomia. Dopo la ricostruzione si è affidata ad Allen che sulle cicatrici ha fatto fiorire splendidi disegni floreali.