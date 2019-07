Sensi, Inter tornerà grande in Europa

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - "Mi aspetto un'annata dura, di grande lavoro, perché l'Inter vuole tornare a essere quello che merita: una grande squadra a livello europeo. Quest'anno ci sono tutti i presupposti per fare bene e perché questo succeda". Lo ha detto Stefano Sensi nella sua prima intervista da giocatore dell'Inter. "La sensazione è indescrivibile, sinceramente non me lo sarei mai aspettato, ma ora sono qui e darò il meglio per lavorare duro e farmi trovare pronto dal mister - ha proseguito a Inter Tv -. Conte è un allenatore importante, con una mentalità vincente ed è quella che serve nel calcio di oggi, è un allenatore di impatto che ti fa crescere e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui. I tifosi? Sono uno stimolo, speriamo di dare grandi soddisfazioni agli interisti", ha concluso Sensi.