Alpinista morto e 2 gravi in Valtellina

(ANSA) - VALFURVA (SONDRIO), 3 LUG - Un'alpinista 55enne di Stoccarda (Germania) ha perso la vita oggi, intorno alle 13 a 3500 metri in Alta Valtellina, mentre i due amici e connazionali di 35 e 56 anni caduti nel vuoto con lei sono miracolosamente sopravvissuti, ma sono ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale "Morelli" di Sondalo. La tragedia è avvenuta sul ghiacciaio dei Forni dove la cordata, composta dai tre amici, all'improvviso è precipitata in un crepaccio. All'arrivo dei soccorritori per la donna non c'era più nulla da fare, in conseguenza dei gravissimi traumi riportati nella caduta.

Gli stranieri erano impegnati, con altri 14 connazionali, in diverse cordate, in un'escursione in alta quota nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio). Il gruppo dei 14 tedeschi è rimasto bloccato a lungo in montagna, a causa di una bufera di neve e vento che ha a lungo ostacolato le operazioni di soccorso degli elicotteri decollati da Caiolo (Sondrio), Bolzano e Bergamo. Tutti, alla fine, illesi ma sotto choc per avere assistito impotenti alla caduta nel crepaccio, sono stati riportati a valle.