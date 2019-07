Vento nel Mantovano,danni ingenti a mais

(ANSA) - MILANO, 2 LUG - Nuovi danni da maltempo nel Mantovano, con raffiche di vento e trombe d'aria che hanno abbattuto il mais, scoperchiato tetti e fatto decollare le serre. Emerge - spiega la Coldiretti Lombardia - da un primo monitoraggio sul territorio colpito nelle ultime ore. Coinvolta la zona a ridosso del Cremonese, nei comuni di Bozzolo e Rivarolo Mantovano, ma anche a Redondesco, a Viadana e nell'Asolano. In corso la stima dei danni da parte dei tecnici Coldiretti, che proprio in questi momenti stanno raccogliendo le segnalazioni dalle aziende agricole. In alcune zone fra i comuni di Bozzolo e Rivarolo Mantovano sono stati allettati campi di mais, col rischio di perdita di prodotto fra il 20 e il 40 per cento. A Redondesco, invece, si segnalano danni alle strutture.

La furia del vento è arrivata anche su parte del territorio del Casalasco, al confine col Mantovano.