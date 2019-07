Su Sky "Ho visto Maradona 1984"

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Pierpaolo Marino confida di aver offerto Diego Armando Maradona alla Juventus di Boniperti prima di contattare il Napoli; Corrado Ferlaino svela i retroscena e i dettagli del trasferimento più tormentato del calciomercato, per 13 miliardi dal Barcellona; le esclusive immagini del contratto, con uno stipendio da 200mila dollari all'anno (ma con un grosso giallo sulle cifre ufficiose), conservato ancora oggi negli uffici della Lega; poi i primi palleggi del ''Pibe de Oro'' al San Paolo, davanti a 70mila spettatori in estasi. Sono solo alcuni dei passaggi più avvincenti di ''Ho visto Maradona 1984'', quinto appuntamento con ''Storie di Matteo Marani'' presentato oggi in anteprima a Milano, a 35 anni esatti dall'arrivo del fuoriclasse argentino, in onda venerdì 5 alle ore 21 su Sky Football.