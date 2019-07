Protesta di pendolari dei treni e M5S

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Protesta dei pendolari lombardi contro "l'assenza - affermano - di manutenzioni e le condizioni di viaggio indegne per un paese civile" su Trenord: una ventina di persone, tra cui i consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle Simone Verni, Luigi Piccirillo e Dario Violi, si è riunita in presidio davanti al Pirellone di Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia. "Basta - ha detto Verni -. La manutenzione deve essere fatta a tempo debito, il presidente Fontana e l'assessore Terzi facciano il proprio dovere per costringere Trenord a lavorare nell' interesse dei viaggiatori lombardi". Una protesta quella contro Trenord, che per il 50% appartiene a Trenitalia e quindi a FS, che sembra rivolta anche al governo e al ministro Danilo Toninelli, oltre che alla Regione Lombardia. "Decisamente no - chiarisce Violi - se c'è un ministro che si interessa alla causa dei pendolari è questo. Mai nessuno ha messo soldi e investimenti come questo governo".