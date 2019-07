Milano Latin Festival,5/7 entrata libera

(ANSA) - MILANO, 2 LUG - Ingresso libero, per tutti e per tutta la sera, al Milano Latin Festival ad Assago venerdì 5 luglio per il 5° anniversario della manifestazione che propone un mix di musica, cultura, artigianato e food. Il personaggio di libri per ragazzi Geronimo Stilton sarà lo special guest.

Gli organizzatori vogliono celebrare con tutti gli amici e gli aficionados il festival con una grande festa e attirare chi non è mai venuto alla rassegna. Ai più piccoli il topo giornalista investigatore Geronimo Stilton, in baffi e pelliccia, consegnerà i suoi libri in spagnolo e portoghese. E nell'area concerti completamente rinnovata sarà proposta l'animazione 'Il Segreto di Leonardo', basata sull'omonimo volume della collana 'Storie da ridere' realizzato da Edizioni Piemme. L'opening sarà affidato a Paula Romina: un ritorno dell'artista ecuadoriana che lo scorso anno si era esibita assieme a Mirella Cesa e che recentemente ha presentato il video del suo singolo 'No Hay Vuelta Atrás'.