Inter, visite mediche per Sensi

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Giornata di visite mediche per Stefano Sensi, pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il 23enne centrocampista è arrivato nella serata di ieri a Milano e sta svolgendo i controlli medici di rito prima della firma con il club nerazzurro: dopo Godin e Lazaro, sarà il terzo colpo dell'era Conte. Sensi arriva dal Sassuolo, in una operazione in prestito oneroso da 5 milioni con riscatto fissato a circa 20 milioni: nella scorsa stagione in Serie A ha collezionato 28 presenze, segnato due gol e servito quattro assist.